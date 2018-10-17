“تبجيل” يعلن تأجيل التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات لأجل غير مسمى ويوضح السبب

أعلن مركز خدمات المعلمين “تبجيل” عن تأجيل ملف التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات دون تحديد مدة التأجيل، مبيناً أن السبب يعود لقلة العروض.
وأوضح المركز في تغريدة له على “تويتر” قائلاً: “نظراً لكثرة الاستفسارات بخصوص التأمين الطبي، نود التوضيح بأن الموضوع يحتاج لمزيد من المفاوضات والبحث عن حلول مناسبة، بسبب قلة العروض التي تم تقديمها وعدم مناسبتها لمتطلبات الوزارة، ونحن في انتظار عروض جديدة من شركات التأمين”.
ونفى أن يكون قد تم تحديد موعد للتوقيع، مبيناً أن ما تم الإعلان عنه مسبقاً هو أن العروض تحت نظر مجلس الإدارة، ولكن تم التوجيه بطلب تعديل العروض، وجارٍ الآن إعادة التفاوض مع الشركات لتقديم عروض جديدة.