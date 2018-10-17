وزير الخارجية الأمريكي يغادر المملكة

غادر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو الرياض اليوم، عقب زيارة للمملكة.
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل، وعدد من أعضاء السفارة الأمريكية بالرياض. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد التقى أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستعرض معهما العلاقات التاريخية والأوضاع الراهنة في المنطقة.