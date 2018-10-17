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أخبار محلية > مختص: 1600 طفل سعودي يصابون بالسرطان سنويا.. وعجز في عدد الأسرة بالمستشفيات
17/10/2018   10:42 ص

مختص: 1600 طفل سعودي يصابون بالسرطان سنويا.. وعجز في عدد الأسرة بالمستشفيات

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كشف رئيس قسم أورام الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور سعد الدعامة رئيس الملتقى الدولي لأمراض دمـ وأورام الأطفال الذي عقد بالخبر أمس، أن عدد الأطفال السعوديين الذين يصابون بالسرطان سنويا يبلغ نحو 1600 طفل.

وأوضح الدعامة خلال كلمته بالملتقى وفقا لـ”مكة”، أن 40% من الأطفال يصابون بسرطان الدم، وتصل نسبة الشفاء التام دون مضاعفات أو آثار دائمة من أورام الدم لديهم 90%.

وأشار إلى أنه من بين كل مليون طفل أعمارهم 18 فأقل يصاب نحو 200 بالسرطان سنويا، لافتا إلى وجود نقص في عدد الأسرة المتوفرة لمرضى السرطان في 7 مستشفيات في المملكة توفر علاجه.

وبين أنه يوجد بمستشفى التخصصي بالدمام نحو 320 سريرا، في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى 600 سرير.

مختص: 1600 طفل سعودي يصابون بالسرطان سنويا.. وعجز في عدد الأسرة بالمستشفيات

أخبار محلية
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