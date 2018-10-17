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أخبار محلية > 6 خطوات لتقديم الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيا.. تعرف عليها
17/10/2018   10:40 ص

6 خطوات لتقديم الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيا.. تعرف عليها

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أكدت لجنة أخطاء تسجيل الملكية “ملكية” المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية استقبالها لطلبات المستثمرين بشأن الاعتراض على أخطاء كتابات العدل أو البلديات فيما يخص العقارات، وذلك لمعالجتها.

وأوضحت اللجنة أن هناك 6 خطوات فقط لتقديم الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية، إلكترونيا، تضم التحقق من رقم العقار، وبيانات مقدم الشكوى، وجهة الشكوى، وتفاصيل الشكوى، ثم المرفقات، والإقرار والتعهد.

ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة هو تحسين البيئة التنافسية الاستثمارية، وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية.

صوره

وفق “أخبار 24”.

6 خطوات لتقديم الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيا.. تعرف عليها

أخبار محلية
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