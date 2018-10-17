الماضي يدشن المنصة التدريبية الإلكترونية بغرفة الخرج

دشن محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبد الله الماضي مساء الأربعاء الماضي بمسرح غرفة الخرج منصة التدريب الالكتروني وإعداد الحقائب التدريبية الإلكترونية والتي تعد هذه المنصة الإلكترونية الجديدة إنجازًا لغرفة الخرج في استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والتفاعلية التي تقدم خدماتها لجمهورها من داخل وخارج الخرج دون أي قيود جغرافية . تتضمن المنصة تصميم وتطوير الحقيبة التدريبية بمعايير قياسية للتدريب الإلكتروني ودورات تدريبية في مختلف التخصصات، تأتى أهمية هذه المنصة كخطوة فعالة في عمليات التطوير غير التقليدي للتدريب بغرفة الخرج. تأتـي منصة التدريب الإلكتروني الجديدة في إطار دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرقمية في مجتمع المحافظة، وذلك من خلال استثمار الإمكانات التكنولوجية الحديثة في تنمية المهارات لمختلف الفئات وتعزيز سبل البحث العلمي كداعم رئيسي للتقدم وتحقيق الازدهار والنمو للمجتمع في إطار تطوير الغرفة لخدماتها لمواكبة رؤية المملكة 2030م. وأكد أمين عام الغرفة المهندس منصور بن حمود العماج، أن المنصة تلبي الطموحات والآمال باعتبارها بيئة تدريبية موجهة لكل من القطاعين العام والخاص، وستحصد أرقاما قياسية في عدد المستفيدين باستنادها على رؤية جديدة في التدريب الإلكتروني من خلال نهج التدريب الحديث. وأشار إلى أنه سيتم خلال المنصة التدريب عن بعد في مجالات متعددة في مقدمتها مهارات العمل وإدارة الموارد البشرية والتسويق والتخطيط والتنظيم الإداري، مفيدا أن الغرفة تمتلك مخزونا كبيراً، وتجارب مثمرة في احتضان وتنظيم برامج التدريب والتأهيل في مختلف التخصصات.
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