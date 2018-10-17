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اخبار رياضية > بالفيديو .. وليد الفراج يزف خبرا عاجلا للجمهور المصري عن تركي آل الشيخ
17/10/2018   12:06 ص

بالفيديو .. وليد الفراج يزف خبرا عاجلا للجمهور المصري عن تركي آل الشيخ

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زف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، خبرًا عاجلًا للجمهور المصري، عن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ودعم تركي آل الشيخ، الذي يرأس أيضًا رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، الأندية المصرية بقوة، خلال الفترة الماضية، سواء بالصفقات أو بالمال.

وكشف الفراج في تصريحات بفضائية “السعودية الرياضية”، عن عودة تركي آل الشيخ، للاستثمار بشكل أكثر قوة في مصر، خلال الفترة القادمة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأيام الماضية، شهدت محادثات لإنهاء سوء التفاهم الذي حدث لتركي آل الشيخ، في مصر، لافتًا إلى أن هذه المحادثات اقتربت من النهاية، ليتم بعدها إعلان عودة معالي المستشار، مرة أخرى.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق، أن يفكر بالانسحاب من الاستثمار في مصر، بعد هجوم بعض جمهور الأهلي القاهري، عليه.

بالفيديو .. وليد الفراج يزف خبرا عاجلا للجمهور المصري عن تركي آل الشيخ

اخبار رياضية
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