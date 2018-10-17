صورة .. إعلامي ينتقد “نجم الأخضر”: يعتقد أن ريال مدريد سيتعاقد معه

تعرض أحد لاعبي منتخب السعودية، لهجوم عنيف للغاية، بعد مواجهة الأخضر مع العراق، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”.
وخطف منتخب السعودية، تعادلًا قاتلًا من العراق، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”، والتي تستضيفها المملكة.
واتهم الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، اللاعب هتان باهبري، نجم نادي الشباب، بعدم تقديم أداء جيد مع المنتخب، حيث يكون تائهًا في أرضية الملعب، كما لو أنه ينتظر عرضًا من أحد الفرق العملاقة.
وقال الشهري في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “باهبري، إذا وصلته الكرة، يعطيني انطباع أن هناك مفاوضين من ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، ينتظرون صافرة الحكم، حتى يكسبون توقيعه”.
وطالب الإعلامي الرياضي، نجم نادي الشباب، بالتركيز داخل المستطيل الأخضر، ولعب الكرة، وعدم التفكير في أي شيء آخر.