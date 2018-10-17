شاهد.. سيدة تتفاجأ باختيار الكاميرا لها للفوز بسيارة في “الجوهرة”.. وآل الشيخ: فرحتها بالدنيا عندي

اختارت كاميرات ملعب “الجوهرة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بين شوطي مباراة البرازيل والأرجنتين الفائزين بجائزتي السيارتين، ولم تخلُ ردات فعلهما من المفاجأة والفرح.
وأظهرت الكاميرا فوز سيدة بالسيارة الثانية، ومفاجأتها باختيارها وقد غمرت الدموع عينيها برفقة من بدا أنهم أبناؤها وزوجها، فيما فاز بالجائزة الأولى مواطن مصري حضر للملعب واحتفل بفوزه مع الجماهير.
وعلّق آل الشيخ على لقطة السيدة المتأثرة: “فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها. ألف مبروك”.
🎥 | فرحة الفائز بالسيارة الأولى خلال السحب الذي جرى بين شوطي نهائي #سوبر_كلاسيكولحظة اختياره عن طريق كاميرا النقل.#البرازيل_الأرجنتين 🇧🇷🇦🇷#سوبركلاسيكو#SuperClasicopic.twitter.com/eAVlhCcThY
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨
🎥 | لحظة اختيار كاميرا النقل للفائزة الثانية بالسيارة المقدمة من الهيئة العامة للرياضة بين شوطي لقاء #البرازيل_الأرجنتين في نهائي #سوبركلاسيكو. pic.twitter.com/rDfxmQdy07
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨