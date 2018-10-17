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اخبار رياضية > شاهد.. سيدة تتفاجأ باختيار الكاميرا لها للفوز بسيارة في “الجوهرة”.. وآل الشيخ: فرحتها بالدنيا عندي
17/10/2018   12:03 ص

شاهد.. سيدة تتفاجأ باختيار الكاميرا لها للفوز بسيارة في “الجوهرة”.. وآل الشيخ: فرحتها بالدنيا عندي

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اختارت كاميرات ملعب “الجوهرة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بين شوطي مباراة البرازيل والأرجنتين الفائزين بجائزتي السيارتين، ولم تخلُ ردات فعلهما من المفاجأة والفرح.

وأظهرت الكاميرا فوز سيدة بالسيارة الثانية، ومفاجأتها باختيارها وقد غمرت الدموع عينيها برفقة من بدا أنهم أبناؤها وزوجها، فيما فاز بالجائزة الأولى مواطن مصري حضر للملعب واحتفل بفوزه مع الجماهير.

وعلّق آل الشيخ على لقطة السيدة المتأثرة: “فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها. ألف مبروك”.

شاهد.. سيدة تتفاجأ باختيار الكاميرا لها للفوز بسيارة في “الجوهرة”.. وآل الشيخ: فرحتها بالدنيا عندي

اخبار رياضية
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