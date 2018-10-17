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اخبار رياضية > ميراندا يخطف هدف الفوز للبرازيل على حساب نظيره الأرجنتيني ليُتوج بكأس الدورة الرباعية
17/10/2018   12:02 ص

ميراندا يخطف هدف الفوز للبرازيل على حساب نظيره الأرجنتيني ليُتوج بكأس الدورة الرباعية

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خطف البرازيلي ميراندا هدف التقدُم لفريقه على حساب المنتخب الأرجنتيني، في الدقيقة 93 من عمر المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة في جدة، مساء اليوم الثلاثاء، ، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التى تستضيفها، بمشاركة المنتخبين السعودي والعراقي.

وحافظ الفريقان على التعادل السلبي طوال عمر المباراة، التي كان لمنتخب البرازيل نصيب الأسد في الاستحواذ على الكرة بنسبة 62%، حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وكان الفريقان سيلجآن للضربات الترجيحية لحسم نتيجة المباراة، حتى تحقيق منتخب السامبا الفوز.

وحصد بذلك المنتخب البرازيلي لقب بطولة سوبر كلاسيكو الرباعية، بعد أن فاز فى الجولة الأولى على الأخضر بهدفين دون مقابل وصعد ليقابل الأرجنتين التي اكتسحت العراق برباعية نظيفة.

شاهد .. هدف مباراة البرازيل ( 1 – 0 ) الارجنتين سوبر كلاسيكو

ميراندا يخطف هدف الفوز للبرازيل على حساب نظيره الأرجنتيني ليُتوج بكأس الدورة الرباعية

اخبار رياضية
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