نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو.. “علم” تكشف عن تطبيق “إشارة” لتسهيل تواصل “الصم” في إتمام المعاملات الرسمية
17/10/2018   12:00 ص

فيديو.. “علم” تكشف عن تطبيق “إشارة” لتسهيل تواصل “الصم” في إتمام المعاملات الرسمية

+ = -
872

استعرضت “عِلم”، الشركة السعودية الرائدة في الحلول المبتكرة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض جيتكس دبي للتقنية 2018، مزايا خدمة تطبيق “إشارة” لفئة الصم الذي يساهم في رفع كفاءة التواصل معهم في المعاملات الرسمية.

وأوضحت المسؤولة عن الخدمة في جناح الشركة لـ”أخبار24“، أن تطبيق “إشارة” يسهم في رفع مستوى الكفاءة في التواصل مع فئة الصم عند إتمام المعاملات الرسمية، حيث تمكّن الجهات المستفيدة من توفير الترجمة الفورية لفئة الصم من عملائها، ما يضمن لهم الاستقلالية التامة في إجراء المعاملات عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم ومتطلباتهم الخاصة.

وأضافت أن الخدمة تتميز بمنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة أكثر من جودة الصوت، على عكس ما تقدمه الشركات العالمية، حرصاً على تمكين المستخدمين من التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.

فيديو.. “علم” تكشف عن تطبيق “إشارة” لتسهيل تواصل “الصم” في إتمام المعاملات الرسمية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007494.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.