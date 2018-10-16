بأسعار تبدأ من 342 ألف ريال.. “الإسكان” توقع اتفاقيتين لإنشاء 11 ألف شقة سكنية في جدة

وقّعت وزارة الإسكان، أمس (الإثنين)، اتفاقيتين مع شركتين للتطوير العقاري لإنشاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة لصالح مستفيدين من برنامج “سكني”.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول “روابي الحجاز” الذي يقام على أرض مملوكة للقطاع الخاص 9502 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني “إسكان جدة المطار” الذي يقام على أرض الوزارة، على 2203 وحدات سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 11705 وحدات من نوع شقة سكنية تحت الإنشاء بنظام “البيع على الخارطة”.
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 342 و681 ألف ريال، فيما تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 252 متراً مربعاً.
وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى، مؤكدةً أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة، ما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.