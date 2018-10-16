بالفيديو.. من داخل دار المسنين وعلى كرسي متحرك لاعب نصراوي سابق: حب النصر يجري في دمائي

نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو يوثق زيارة له لدار المسنين، التقى خلالها بلاعب الوسط بنادي النصر سابقاً سلطان شاكر، المقيم بالدار، ويظهر المقطع اللاعب كبير السن، مؤكداً أنه ما زال يعشق النصر ويشجعه.
وذكر اللاعب أنه لعب بالنصر مدة 10 سنوات وأنه سجل عدداً من الأهداف، وأن عدداً من لاعبي النصر والأندية الأخرى وبعض الرياضيين زاروا دار المسنين والتقوه، وأن آخر من زار الدار من الرياضيين لاعب الهلال السابق صالح النعيمة ومحمد الشلهوب.
وأكد اللاعب سلطان شاكر، الذي يظهر في المقطع على كرسي متحرك، أنه من عشاق فريق النصر وأن حب النصر يجري في دمائه.