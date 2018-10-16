أمر سام بمنع استخدام “السيفين والنخلة” في التعاملات التجارية.. و”التجارة” تتوعد المخالفين

حذرت وزارة التجارة والاستثمار، الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة، من استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) في التعاملات التجارية، من مطبوعات ونشرات إعلامية وإهداءات خاصة وغيرها.
ودعت الوزارة في تعميم أصدرته للغرف التجارية في المملكة إلى ضرورة التقيد بما ورد في الأمر السامي الكريم، رقم (3587) في تاريخ 21 المحرم 1440هـ، القاضي بمنع استخدام شعار الدولة في التعاملات التجارية.
وشددت على أنها ستجري حملات تفتيشية على المحلات، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف ذلك الأمر.
من جهتها، قامت إدارة ضبط المخالفات بوكالة الوزارة للإعلام الداخلي في وزارة الإعلام بجولات ميدانية على المطابع ووكالات الدعاية والإعلان في جميع مناطق المملكة، ومن له علاقة بالأنشطة الإعلامية؛ للتأكد من تنفيذ هذا الأمر السامي، بالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة.
فيما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها، أهمية متابعة تنفيذ الأمر السامي، والتنبيه بعدم استخدام شعار السيفين والنخلة على لوحات المحلات أو استخدامه في أي أغراض تجارية أخرى.