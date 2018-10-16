“ساما”: لا يشترط إيداع مبلغ لفتح حساب مصرفي.. ويحق للبنك إغلاق الحساب أو تجميده في هذه الحالات

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن البنك لا يحق له اشتراط إيداع مبلغ مالي لفتح حساب بنكي جديد، ويحق للمصرف إغلاق الحساب في حال استمر رصيد الحساب “صفرا” لمدة 90 يوما من تاريخ فتحه.
وتشير تعليمات “ساما” إلى أن البنك يحق له تجميد الحساب عند حدوث مخالفة للقواعد العامة لفتح الحسابات وتشغيلها في البنوك السعودية، المبنية وفق تعليمات وزارة الداخلية. وفق “أخبار 24”.
كما أن البنك ملزم بإشعار العميل عند اغلاق الحساب أو تجميده، وذلك قبل 60 يوماً من تنفيذ القرار، مع توضيح الأسباب، أما في حالة ارتكاب العميل للاحتيال أو الاختلاس فيحق للبنك إغلاق الحساب دون إشعار العميل بذلك.