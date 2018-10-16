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أخبار محلية > بالفيديو والصور.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكية‎‎
16/10/2018   8:19 م

بالفيديو والصور.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكية‎‎

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل اليوم،وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

بالفيديو والصور.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكية‎‎

أخبار محلية
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