“الوزراء” يقر اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ونقل البرنامج من “الضمان” إلى بنك التنمية

قرر مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أن المجلس أقر نقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى بنك التنمية الاجتماعية.
وفي موضوع آخر، وافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والمعادن في العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ورحب “الوزراء” بما أعلنته الرئاسة التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين؛ للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول.
كما أعرب المجلس عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم، الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.