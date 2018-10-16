مصادر: لجنة المسابقات تتجه نحو تقديم “كلاسيكو” الهلال والاتحاد 48 ساعة

كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتقديم موعد مباراة “الكلاسيكو”، بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مدة 48 ساعة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الرياضية”، أن اللجنة تتجه لتقديم موعد المباراة إلى يوم 25 أكتوبر بدلاً من يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك كون الهلال لديه مباراة ضمن الدور الـ16 للبطولة العربية أمام النفط العراقي في 29 أكتوبر الجاري.
وكان الاتحاد العربي اعتمد أمس الإثنين المواعيد الرسمية لمباريات دوري الـ16 في البطولة العربية، التي خرج منها الاتحاد على يد الوصل الإماراتي، في حين تأهل الهلال على حساب الشباب العماني، كما تأهل النصر على حساب الجزيرة الإماراتي، للدور الـ16 من البطولة.