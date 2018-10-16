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أخبار محلية > انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال شهر المحرم بنسبة 35%
16/10/2018   3:39 م

انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال شهر المحرم بنسبة 35%

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أظهرت بيانات وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر المحرم 1440 هـ بلغت 9.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 14.8 مليار ريال.

ويعود انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر المحرم 1440هـ، إلى انخفاض كل من الصفقات السكنية بنسبة 32%، والتجارية بنسبة 44%.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر المحرم من عام 1440هـ، وبلغت قيمتها 8.4 مليار ريال وبنسبة تصل إلى نحو 88% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 486.9 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وكانت قيمة الصفقات العقارية قد سجلت انخفاضا قدره 15% خلال عام 1439هـ ما يعادل 31.1 مليار ريال، مقارنة بعام 1438هـ، مواصلة بذلك انخفاضها للعام الرابع على التوالي.

انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال شهر المحرم بنسبة 35%

أخبار محلية
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