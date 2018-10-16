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أخبار محلية > الرياض تستضيف المعرض الدولي للأمن الوطني بمشاركة 19 دولة و100 شركة
16/10/2018   3:37 م

الرياض تستضيف المعرض الدولي للأمن الوطني بمشاركة 19 دولة و100 شركة

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تستضيف المملكة المعرض السعودي الدولي للأمن الوطني والوقاية من المخاطر (SNSR EXPO)، والمقرر أن يستمر من 4 حتى 6 نوفمبر 2018 في مدينة الرياض، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء عبدالرحمن الحسيني والعقيد الدكتور سعد القحطاني.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض العقيد الدكتور سعد القحطاني لـ”أخبار 24″ إن المعرض يعد الأول من نوعه في المملكة، وتشارك به 19 عربية وأجنبية، أبرزها الإمارات وفرنسا، اللتان تم تخصيص جناحين خاصين لهما بالمعرض، بالإضافة إلى أجنحة مختلفة لكافة الدول المشاركة.

وأضاف أن المعرض يشهد مشاركة 100 شركة سعودية وعالمية، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الأمنية السعودية ذات العلاقة، ويهدف إلى عرض الرؤية المستقبلية للأجهزة الأمنية والتطور الحاصل في القطاع الأمني.

ويتضمن المعرض بحسب ما قاله القحطاني عدداً من ورش العمل، حول أمن الحج، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، كما يشهد توزيع خمس جوائز للابتكار، حيث تقدمت سبع دول للجائزة.

الرياض تستضيف المعرض الدولي للأمن الوطني بمشاركة 19 دولة و100 شركة

أخبار محلية
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