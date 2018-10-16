صورة نادرة للملك عبدالعزيز على متن المدمرة التي أقلته للقاء الرئيس الأمريكي “روزفلت”

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة لمؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على متن المدمرة “ميرفي” التي أقلته للقاء الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945م.
وكان الملك المؤسس يستقل المدمرة “ميرفي” التي نقلته من ميناء جدة إلى قناة السويس المصرية، حيث التقى الرئيس روزفلت على متن الطراد الحربي “كوينسي” بمنطقة البحيرات المرة بالقناة.
يذكر أن تلك كانت أول مرة يغادر فيها الملك عبدالعزيز المملكة، حيث أرسى ذلك اللقاء أسس ودعائم العلاقات السعودية – الأمريكية الممتدة منذ ذلك الحين.