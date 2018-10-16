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أخبار محلية > بالفيديو.. سعودية تعمل كسائقة في “كريم”
16/10/2018   3:34 م

بالفيديو.. سعودية تعمل كسائقة في “كريم”

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بعد بضعة أشهر من السماح للمرأة بقيادة السيارة، انضمت امرأة سعودية للعمل كسائقة في شركة “كريم” لخدمات نقل الركاب في المنطقة الشرقية.

ولاقت سهيلة المؤمن، الحاصلة على رخصة قيادة قبل 25 عاماً من دولة الكويت، تشجيعاً من ذويها وأخيها الذي يعمل أيضاً في الشركة ذاتها، وساعدها في التغلب على مخاوفها.

وعلى الرغم من أنه لم يمض سوى أسبوعين في عملها لدى الشركة، إلا أنها قوبلت بترحيب حار من قبل زبائنها وأفراد أسرتها على السواء.

وعبرت المؤمن، (في الأربعينيات من العمر)، وهي أم لستة أبناء، وتدير مركزاً للتجميل، أنها امتهنت هذه المهنة لملء أوقات فراغها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سعودية تعمل كسائقة في “كريم”

أخبار محلية
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