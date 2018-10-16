بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد المجلس الاستشاري للمعلمين في دورته الأولى بـ28 عضواً

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم الإثنين تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين، في دورته الأولى، برئاسته وعضوية 28 عضواً.
وأوضح أمين عام المجلس المشرف على الإعلام والاتصال محمد بن سعد الدخيني، أن عضوية المجلس ضمت 24 معلماً ومعلمة، كما ضمت مدير عام شؤون المعلمين، ومديرة عام الإشراف للبنات، ومدير عام الإشراف للبنين.
وأضاف الدخيني، أن عدد المتقدمين لعضوية المجلس بلغ 251 معلماً ومعلمة، رشح منهم مبدئيا 41 عضواً، ثم اختير 12 معلماً ومعلمة، وهم الذين يمثلون عضوية المجلس المعتمد.
#وزير_التعليم يعتمد تشكيل #المجلس_الاستشاري_للمعلمين برئاسته وعضوية أربعةٍ وعشرين معلماً ومعلمةً.https://t.co/GlCKiF77RV pic.twitter.com/pxqA5Oy9u7
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨