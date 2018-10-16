“STC” تطلق خدمة استبدال شريحة الجوال دون بصمة أو رسوم إضافية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” إطلاق خدمة جديدة لاستبدال شريحة الجوال من دون الحاجة إلى بصمة العميل أو دفع رسوم إضافية، مبينة أن العملاء المستهدفين بالخدمة هم عملاء التميز لباقات المفوتر فقط.
وأوضحت الشركة أن الهدف من هذه الخدمة هو تسهيل عملية تغيير الشريحة في أي وقت ومن أي مكان داخل أو خارج المملكة.
وبينت أنه يتطلب زيارة أحد فروع “STC” للحصول على الشريحة ثم زيارة موقع “MySTC” لتنفيذ التغيير متى ما احتجت لذلك عن طريق صفحة تفاصيل الشريحة، مشيرة إلى أن الخدمة ستوفر على التطبيق لاحقاً.
وأضافت الشركة أن الخدمة لا تدعم الشرائح المتعددة وشرائح البيانات، مضيفة أن رسوم تغيير الشريحة ستكون كما هي 50 ريالاً تضاف على الفاتورة عند التفعيل، دون دفع رسوم إضافية.