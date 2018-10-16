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أخبار محلية > مصرع سيدة أربعينية بعد سقوطها في خزان مياه بالطائف
16/10/2018   10:43 ص

مصرع سيدة أربعينية بعد سقوطها في خزان مياه بالطائف

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لقيت سيدة أربعينية حتفها مساء أمس الإثنين، بعد سقوطها داخل خزان مياه في حي العودة بمحافظة الطائف.

وأفادت مصادر، بحسب “سبق”، أن الدفاع المدني بمحافظة الطائف قام بمباشرة الحادثة، وإخراج جثمان المتوفاة، بحكم الاختصاص.

مصرع سيدة أربعينية بعد سقوطها في خزان مياه بالطائف

أخبار محلية
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