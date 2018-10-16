مصرع سيدة أربعينية بعد سقوطها في خزان مياه بالطائف

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لقيت سيدة أربعينية حتفها مساء أمس الإثنين، بعد سقوطها داخل خزان مياه في حي العودة بمحافظة الطائف.
وأفادت مصادر، بحسب “سبق”، أن الدفاع المدني بمحافظة الطائف قام بمباشرة الحادثة، وإخراج جثمان المتوفاة، بحكم الاختصاص.
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