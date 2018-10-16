حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض أجزاء منطقة نجران.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن الأحوال الجوية المذكورة ستشمل كلا من “الخرخير، شروره، ونجران” والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي، بينما توقعت أن تتكون السحب الرعدية الممطرة، التي تسبقها رياح نشطة على مناطق جازان وعسير وقد تمتد حتى وادي الدواسر وكذلك على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً وقد تخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك.