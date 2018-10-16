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اخبار رياضية > من هما اللاعبان اللذان وصفهما نيمار بالأفضل في المنتخب السعودي؟‎
16/10/2018   12:43 ص

من هما اللاعبان اللذان وصفهما نيمار بالأفضل في المنتخب السعودي؟‎

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أشاد لاعب باريس سان جيرمان ونجم المنتخب البرازيلي اللاعب “نيمار”، اليوم الإثنين، بمستوى المنتخب السعودي، بعد المباراة التي جمعت الأخضر والسامبا ضمن بطولة سوبر كلاسيكو.

ورأى نيمار أن اللاعبين “سالم الدوسري” و”سلمان الفرج” كانا الأفضل بين لاعبي المنتخب السعودي خلال اللقاء، حيث ذكر رقم قميص كل منهما أثناء مؤتمر صحفي قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي البطولة.

كما وصف النجم البرازيلي لاعبي المنتخب السعودي بأصحاب الإمكانات العالية، حيث أظهر الأخضر ندية لمنتخب بلاده خلال المباراة، قائلًا: “لم أتفاجأ بمستوى المنتخب السعودي، لأني كنت أعلم أنه منتخب لديه إمكانات، ولعب أمامنا مباراة قوية”.

من هما اللاعبان اللذان وصفهما نيمار بالأفضل في المنتخب السعودي؟‎

اخبار رياضية
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