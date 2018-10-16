“التحالف” يُحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف لـ”تقييم الحوادث” للنظر باحتمالية وجود حـادث عرضي

أحالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حـادث عرضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم السبت بتاريخ 13 / 10 / 2018م، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمعات مسلحة لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في ضواحي محافظة الحديدة (جبل رأس).
وقد أُحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحـادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك، مؤكداً على التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية -لا قدر الله- لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.