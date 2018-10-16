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اخبار رياضية > بالفيديو.. لأول مرة.. “الكاميرا” تختار فائزتين بالسيارتين بدلاً من رقم التذكرة في مباراة الأخضر والعراق
16/10/2018   12:40 ص

بالفيديو.. لأول مرة.. “الكاميرا” تختار فائزتين بالسيارتين بدلاً من رقم التذكرة في مباراة الأخضر والعراق

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فازت امرأتان بجائزتي السيارتين المقدمتين من هيئة الرياضة اليوم الإثنين، وذلك بين شوطي مباراة منتخب الأخضر والمنتخب العراقي.

وتم اختيار الفائزتين من بين الجمهور الحاضر للمباراة في الملعب بطريقة جديدة تُتبع لأول مرة، حيث اختارت الكاميرا التي تنقل أحداث المباراة الفائزتين بالسيارة بدلا من الطريقة المعتادة، والتي كانت تعتمد على اختيار رقم تذكرة حضور المباراة.

بالفيديو.. لأول مرة.. “الكاميرا” تختار فائزتين بالسيارتين بدلاً من رقم التذكرة في مباراة الأخضر والعراق

اخبار رياضية
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