بالفيديو.. لأول مرة.. “الكاميرا” تختار فائزتين بالسيارتين بدلاً من رقم التذكرة في مباراة الأخضر والعراق

فازت امرأتان بجائزتي السيارتين المقدمتين من هيئة الرياضة اليوم الإثنين، وذلك بين شوطي مباراة منتخب الأخضر والمنتخب العراقي.
وتم اختيار الفائزتين من بين الجمهور الحاضر للمباراة في الملعب بطريقة جديدة تُتبع لأول مرة، حيث اختارت الكاميرا التي تنقل أحداث المباراة الفائزتين بالسيارة بدلا من الطريقة المعتادة، والتي كانت تعتمد على اختيار رقم تذكرة حضور المباراة.
#فيديو | لقطة من أرض الملعب للفائزين بالسيارات المقدمة من الهيئة العامة للرياضة بين شوطي لقاء #السعودية_العراق.
#سوبر_كلاسيكو
#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/UhlLsWFZpd
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨