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أخبار محلية > “مي الراشد”.. تعيين أول عميدة في جامعة الملك سعود
16/10/2018   12:39 ص

“مي الراشد”.. تعيين أول عميدة في جامعة الملك سعود

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أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارا بتعيين الدكتورة مي بنت محمد الراشد، عميدة لكلية التمريض بجامعة الملك سعود، لتكون أول عميدة بالجامعة.

وتقلّدت الدكتورة مي بنت محمد الراشد، العديد من المناصب، منها وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، وأستاذ مساعد في علم الوراثة الجزيئية.

وحصلت الراشد على درجة الدكتوراه في علم الوراثة من جامعة UCL بالمملكة المتحدة عام 2014، وحصلت قبلها على الماجستير في الكيمياء الحيوية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود في عام 2002، وحاصلة على البكالوريوس في المختبرات الإكلينيكية في عام 1997.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“مي الراشد”.. تعيين أول عميدة في جامعة الملك سعود

أخبار محلية
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