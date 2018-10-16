نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير حائل يكرّم الممرضة التي أسعفت 3 مصابين في حـادث مروري بالمنطقة
16/10/2018   12:37 ص

أمير حائل يكرّم الممرضة التي أسعفت 3 مصابين في حـادث مروري بالمنطقة

+ = -
1210

كرّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، لمبادرتها بتقديم الإسعافات الأولية لمصابي حـادث مروري، حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.

وتصادف وجود الممرضة سارة بنت عبدالرحمن الرشيدي مع زوجها عند إشارة مرورية بالقرب من موقع الحادث، فقامت بإجراء الفحوصات الأولية لمصابيه الثلاث والوقوف مع أكثر الحالات خطورة، فقد تم تكريمهما وشقيقها خلال استقبال أمير المنطقة لهم بمكتبه في قصر أجا.

من جانبها عبّرت الممرضة سارة الرشيدي عن شكرها لأمير حائل ولمن دعم مسيرتها، مؤكدةً أن ما قامت به ما هو إلا جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دوما تجاه وطنها ومجتمعها، سائلة الله للجميع السلامة.

صورة

صورة

أمير حائل يكرّم الممرضة التي أسعفت 3 مصابين في حـادث مروري بالمنطقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007348.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.