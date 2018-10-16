أمير حائل يكرّم الممرضة التي أسعفت 3 مصابين في حـادث مروري بالمنطقة

كرّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، لمبادرتها بتقديم الإسعافات الأولية لمصابي حـادث مروري، حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.
وتصادف وجود الممرضة سارة بنت عبدالرحمن الرشيدي مع زوجها عند إشارة مرورية بالقرب من موقع الحادث، فقامت بإجراء الفحوصات الأولية لمصابيه الثلاث والوقوف مع أكثر الحالات خطورة، فقد تم تكريمهما وشقيقها خلال استقبال أمير المنطقة لهم بمكتبه في قصر أجا.
من جانبها عبّرت الممرضة سارة الرشيدي عن شكرها لأمير حائل ولمن دعم مسيرتها، مؤكدةً أن ما قامت به ما هو إلا جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دوما تجاه وطنها ومجتمعها، سائلة الله للجميع السلامة.