نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الفالح: سعر النفط كان سيتجاوز 120 دولاراً لولا جهود السعودية.. فهي واقي الصدمات
16/10/2018   12:35 ص

الفالح: سعر النفط كان سيتجاوز 120 دولاراً لولا جهود السعودية.. فهي واقي الصدمات

+ = -
1171

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة مستعدة لامتصاص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل، مطمئناً المجتمع العالمي بأنهم شركاء.

وقال الفالح خلال مؤتمر آي.إتش.إس سيرا، المنعقد في الهند، إن عوامل كثيرة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، لكن السعودية وكبار المنتجين الآخرين سيواصلون العمل من أجل حماية السوق من صدمات سعر الخام.

وأشار الفالح إلى أن سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود السعودية – حين كان يتجاوز 120 دولارا للبرميل -، مبيناً أن السعودية تنتج 10.7 مليون برميل حاليا والإنتاج سيزيد الشهر القادم.

وأضاف: “قد نشهد جولة أخرى من التعطيلات غير المتوقعة التي رأيناها في نيجيريا وليبيا وفنزويلا، وقد رأينا العقوبات المفروضة على إيران، تعطيلات المعروض تلك بحاجة إلى واقي صدمات، والسعودية هي بدرجة كبيرة واقي الصدمات”.

الفالح: سعر النفط كان سيتجاوز 120 دولاراً لولا جهود السعودية.. فهي واقي الصدمات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007345.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.