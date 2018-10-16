الفالح: سعر النفط كان سيتجاوز 120 دولاراً لولا جهود السعودية.. فهي واقي الصدمات

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة مستعدة لامتصاص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل، مطمئناً المجتمع العالمي بأنهم شركاء.
وقال الفالح خلال مؤتمر آي.إتش.إس سيرا، المنعقد في الهند، إن عوامل كثيرة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، لكن السعودية وكبار المنتجين الآخرين سيواصلون العمل من أجل حماية السوق من صدمات سعر الخام.
وأشار الفالح إلى أن سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود السعودية – حين كان يتجاوز 120 دولارا للبرميل -، مبيناً أن السعودية تنتج 10.7 مليون برميل حاليا والإنتاج سيزيد الشهر القادم.
وأضاف: “قد نشهد جولة أخرى من التعطيلات غير المتوقعة التي رأيناها في نيجيريا وليبيا وفنزويلا، وقد رأينا العقوبات المفروضة على إيران، تعطيلات المعروض تلك بحاجة إلى واقي صدمات، والسعودية هي بدرجة كبيرة واقي الصدمات”.