نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. “الداخلية” تكشف عن مهام المركبة الأمنية الذكية في رصد المخالفين على الطرق
16/10/2018   12:36 ص

شاهد.. “الداخلية” تكشف عن مهام المركبة الأمنية الذكية في رصد المخالفين على الطرق

+ = -
1184

كشف جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة 38 لمعرض جيتكس دبي 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عن دوريات الأمن الذكية الجديدة, والمزوّدة بتقنيات حديثة وذكية يمكنها رصد المخالفين على نطاق واسع للسيارات على الطرق.

وقدّم المسؤولون في جناح وزارة الداخلية شرحا وافيا لـ”أخبار24” حول المركبة الذكية الجديدة، مشيرين إلى أنها تحتوي على العديد من الأنظمة المتقدمة في أداء رصد المخالفات.

ولفتوا إلى أن المركبة الأمنية الذكية تحتوي على نظام الرصد الآلي المتحرك والمتنقل، كما تعتمد نظاما لإدارة البلاغات، ونظاما آخر لتتبع الدورية وإدارة التشغيل، ونظام توثيق وتسجيل الأحداث، ونظام ضبط المخالفات “باشر”.

وأوضحوا أن أنظمة ضبط السرعة المتنقلة هي أنظمة لرصد مخالفات السرعة الزائدة على شبكات الطرق، وهذه الأنظمة متنقلة، أي من السهل تغير مكان تواجدها إذا دعت الحاجة.

شاهد.. “الداخلية” تكشف عن مهام المركبة الأمنية الذكية في رصد المخالفين على الطرق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007344.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.