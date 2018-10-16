شاهد.. “الداخلية” تكشف عن مهام المركبة الأمنية الذكية في رصد المخالفين على الطرق

كشف جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة 38 لمعرض جيتكس دبي 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عن دوريات الأمن الذكية الجديدة, والمزوّدة بتقنيات حديثة وذكية يمكنها رصد المخالفين على نطاق واسع للسيارات على الطرق.
وقدّم المسؤولون في جناح وزارة الداخلية شرحا وافيا لـ”أخبار24” حول المركبة الذكية الجديدة، مشيرين إلى أنها تحتوي على العديد من الأنظمة المتقدمة في أداء رصد المخالفات.
ولفتوا إلى أن المركبة الأمنية الذكية تحتوي على نظام الرصد الآلي المتحرك والمتنقل، كما تعتمد نظاما لإدارة البلاغات، ونظاما آخر لتتبع الدورية وإدارة التشغيل، ونظام توثيق وتسجيل الأحداث، ونظام ضبط المخالفات “باشر”.
وأوضحوا أن أنظمة ضبط السرعة المتنقلة هي أنظمة لرصد مخالفات السرعة الزائدة على شبكات الطرق، وهذه الأنظمة متنقلة، أي من السهل تغير مكان تواجدها إذا دعت الحاجة.