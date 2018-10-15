بالفيديو.. الرميح: قطار الشمال سيصل إلى الجوف الشهر المقبل.. وهناك خطة لربط مختلف مدن المملكة

قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح إنه سيتم تسيير رحلات قطار الشمال إلى الجوف في الشهر المقبل، وإلى القريات في بداية العام القادم 2019.
وكشف عن اتجاه لتقديم عروض وباقات خاصة للذين يستخدمون القطار بشكل يومي، وباقات أخرى للعائلات، مبيناً، خلال استضافته في برنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن هذه العروض ستعود بالفائدة للمستخدمين وللقطار في آن واحد.
وأبان أن هناك خطة عامة لربط مدن المملكة بقطارات للركاب والبضائع، فإضافة للخطوط القائمة حالياً سيتم ربط موانئ البحر الأحمر بالرياض عبر جسر بري، ومشروع آخر لربط المنطقة الجنوبية من جازان وخميس مشيط بالشبكة، بالإضافة لربط مدن تبوك وينبع.
معالي رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح يعلن عبر برنامج #تم
قطار #الجوف الشهر القادم سيتم تشغيله، و#القريات السنة القادمة.#تم_مع_رئيس_هيئة_النقل_العام pic.twitter.com/SWgWeeHOJR
— برنامج #تم (@TammTalkShow) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨
د. رميح الرميح: سيكون هناك باقات لمستخدمي القطار بشكل يومي وكذلك باقات للعائلات، وحرصنا في هالمشروع أن نبدأ بالتوطين؛ لذلك تم تدريب مواطنين لقيادة القطارات والعمل في الصيانة. #تم_مع_رئيس_هيئة_النقل_العام pic.twitter.com/dzMSZU8Dva
— برنامج #تم (@TammTalkShow) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨
د. رميح الرميح: سيكون هناك ربط لمدن المملكة بالقطارات. #تم_مع_رئيس_هيئة_النقل_العامpic.twitter.com/iSERyGagmz
— برنامج #تم (@TammTalkShow) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨