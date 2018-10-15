ما المدن التي يتقاضى فيها السعوديون والسعوديات أعلى وأقل المرتبات بالقطاع الخاص؟

سجّلت محافظة الجبيل القيمة الأعلى لرواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص بمتوسط بلغ (10.580) ريالاً شهرياً، فيما سجلت المنطقة الشرقية الراتب الأعلى للموظفات السعوديات بمتوسط بلغ (4.566) ريالاً.
وكشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمتوسط الأجر الشهري للمشتركين على رأس العمل للربع الثاني 2018، أن مكتب محافظة ينبع سجل ثاني أعلى متوسط لرواتب السعوديين حيث بلغ (9.097) ريالاً، تلاه مكتب المنطقة الشرقية بمتوسط (8673) ريالاً، ثم مكتب منطقة الرياض بمتوسط (7418) ريالاً.
وبلغ المتوسط الأقل لرواتب السعوديين في القطاع الخاص (3230) ريالاً في مكتب محافظة حفر الباطن، ثم مكتب منطقة الجوف بـ(3399) ريالاً، فمكتب منطقة الباحة بمتوسط (3410) ريالات.
وفيما يخص رواتب السعوديات، أوضحت بيانات التأمينات أن مكتب منطقة الرياض احتل المرتبة الثانية بمتوسط بلغ (4.065) ريالاً، تلاه مكتب منطقة مكة المكرمة بمتوسط (4.018) ريالاً.
أما المتوسط الأقل لرواتب المواطنات فقد سجله مكتب محافظة بيشة حيث بلغ (3.031) ريالاً، ثم مكتب منطقة نجران بـ(3.064) ريالاً، فمكتب محافظة الدوادمي بـ(3.093) ريالاً.