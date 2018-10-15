خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح “الجنادرية 33” أواخر ربيع الآخر

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، يوم الإثنين 24 / 4 / 1440هـ، وقد اختيرت جمهورية إندونيسيا لتكون ضيف شرف المهرجان هذا العام.
وأكد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن المهرجان يتضمن الكثير من الفعاليات، والمحاضرات والندوات والأمسيات والأنشطة الثقافية المتعددة في شتى الجوانب الإبداعية، كما سيقدم للزوار فعاليات تراثية منوعة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه ستكون هناك فعاليات تبرز الوجه الحضاري للمملكة، والتقدم الذي تشهده في مختلف المجالات، بالإضافة لما سيُعرض في أجنحة ومقرات إمارات المناطق ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص.