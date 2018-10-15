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أخبار الخرج > إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج تكثف جهودها بالفترة المسائية
15/10/2018   6:58 م

إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج تكثف جهودها بالفترة المسائية

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تقوم إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج بتكثيف الجهود في الفترة المسائية وذلك للحد من الباعة المتجولين المخالفين عند الإشارات والذين يقومون ببيع ألعاب الأطفال بطرق غير نظامية ومخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية .

إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج تكثف جهودها بالفترة المسائية

أخبار الخرج
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