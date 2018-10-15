إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج تكثف جهودها بالفترة المسائية

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تقوم إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج بتكثيف الجهود في الفترة المسائية وذلك للحد من الباعة المتجولين المخالفين عند الإشارات والذين يقومون ببيع ألعاب الأطفال بطرق غير نظامية ومخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية .
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