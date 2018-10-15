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أخبار محلية > بالفيديو.. إخلاء طلاب مدرسة بالمدينة المنورة إثر نشوب حريق في المبنى
15/10/2018   4:04 م

بالفيديو.. إخلاء طلاب مدرسة بالمدينة المنورة إثر نشوب حريق في المبنى

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أعلنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة اليوم الإثنين عن إخلاء متوسطة ابن هشام بحي الخالدية بالمدينة المنورة، إثر اندلاع حريق، مبينة أن جميع الطلاب جرى إخلاؤهم من مبنى المدرسة دون إصابات، وأن فرق الدفاع المدني باشرت الحادثة.

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، أن الحريق اندلع في المعرض الفني والتراث، الذي يقع في الجهة الغربية من الفناء الخارجي للمدرسة، مبينة أنه جرى التواصل مع غرفة العمليات والطوارئ بإدارة الأمن والسلامة بالتعليم والدفاع المدني، الذي باشر الموقع وتمكن من السيطرة على الحريق.

وفيما أكدت إدارة تعليم المدينة المنورة أن إدارة المدرسة أخلت جميع طلاب دون تعرض أحدهم للإصابة أو الاختناق، أظهر مقطع فيديو متداول الدخان المتصاعد، وجانبا من خروج الطلاب من داخل مبنى المدرسة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. إخلاء طلاب مدرسة بالمدينة المنورة إثر نشوب حريق في المبنى

أخبار محلية
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