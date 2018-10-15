“محافظ هيئة الاستثمار”: تشغيل الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان قريباً

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان سيجري تشغيله قريباً، مؤكداً أن العلاقة التاريخية بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
حديث العمر جاء خلال كلمة له في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي العماني، الذي انطلق اليوم الإثنين في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وفد سعودي وصل السلطنة في زيارة تستمر لمدة 3 أيام.
ويضم الوفد السعودي نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وممثلين لعدد من الجهات الحكومية والوزارات، بينها وزارات التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والخارجية، والنقل، بالإضافة لممثلين لصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات.