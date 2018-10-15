“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ دفعة شهر أكتوبر

أعلن حساب المواطن عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية، مبيناً أن الاعتراضات ستُستقبل عبر الرابط ca.gov.sa .
وكان حساب المواطن قد أودع الأربعاء مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين. وفق “أخبار 24”.
بدوره، أوضح متحدث البرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.