إثر تحايل بعض الأزواج للحصول على الإعانة.. 500 ألف ريال غرامة التحايل لصرف إعانة الأبناء المهجورين

كشف مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، سعيد القحطاني، عن غرامة قدرها 500 ألف ريال على المتحايلين للحصول على الإعانة المخصصة للمهجورين من الأبناء من قبل والدهم.
وأوضح أن بعض الأزواج يقومون بالاتفاق مع زوجاتهم ويحضرون بعض الشهود للإقرار بهجران الزوج لزوجته للحصول على الإعانة.
ولفت القحطاني وفقا لصحيفة “اليوم”، إلى أنه في حال ثبوت التحايل وكشفه سيتم فرض الغرامة على المتحايل والشهود كل على حدة.
وبين وجود إجراء يُسمى “إقرار ذوي العصبة” يُطلب من الأم فيه إحضار شاهِدَين من العائلة لمكتب الضمان، ليُقِرّوا هجران الأب فعلياً لأبنائه، ويترتب على هذا الإقرار قوانين وأنظمة أهمها مصداقية شهادة الشاهد بالهجران، وفي حالة الإخلال بأحدها يتم تغريم الشاهد غرامة قدرها 500 ألف ريال.
وأشار إلى أن إعانة الأولاد المهجورين تصرف حتى سن 26 سنة، أما البنات فحتى الزواج.