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أخبار محلية > لأول مرة في الشرق الأوسط.. “STC” تدشن اتصال فيديو جوي من ارتفاع 30 ألف قدم
15/10/2018   3:58 م

لأول مرة في الشرق الأوسط.. “STC” تدشن اتصال فيديو جوي من ارتفاع 30 ألف قدم

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دشَّنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، أمس الأحد، تقنية جديدة في مجال الاتصال الجوي، عبر بث حي ومباشر بالفيديو من على متن طائرة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم ومتجهة من الرياض إلى جدة، وأرسلت إشارة البث المباشر على أرض معرض “جيتكس 2018” المقام حالياً بدبي.

وتوفر خدمة البث بتقنية الاتصال الجوي، إمكانية نقل الإنترنت والنطاق العريض “البرودباند” إلى الطائرات في الجو، وذلك باستخدام إشارات مرسلة من محطات أرضية.

وتتيح التقنية لشركات الطيران والعملاء الآخرين فرصة تقديم أفضل المعايير في الخدمات الجوية بتكاليف أقل، وبمعدل سرعة أعلى مما سبق يصل إلى 75 ميجا بايت في الثانية.

كما توفر خدمة الاتصال الجوي الجديدة ميزتي الاتصال الثابت والسرعة العالية ، ما يجعلها الجيل التالي من تقنية البث. ومن المجالات التي يمكنها الاستفادة من هذه التقنية شركات الطيران، والإعلام والترفيه، وأعمال استكشاف الموارد الطبيعية، والسلامة والأمن، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

لأول مرة في الشرق الأوسط.. “STC” تدشن اتصال فيديو جوي من ارتفاع 30 ألف قدم

أخبار محلية
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