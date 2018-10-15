“العمل”: 84% نسب الالتزام بقرار التوطين للأنشطة الجديدة.. ودربنا 60 ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبوثنين، أن سوق العمل المحلية بأمس الحاجة لكل السواعد الوطنية، لافتا إلى أن نسب الالتزام بقرارات التوطين للأنشطة الجديدة بين (80 و84%)، ونسبة الالتزام لقرارات التوطين السابقة تصل في العديد منها لنسبة (95%).
وأوضح في مقابلة له مع صحيفة “الجزيرة”، أن هذه الإحصائيات دلالة على جاهزية سوق العمل لتوطين منافذ البيع وغيرها من قرارات التوطين.
ولفت إلى أن بعض تلك التغيرات والقرارات مؤلمة للبعض ولكن هذا الألم سيكون مؤقتًا وسيتماشى ويتأقلم الجميع مع تلك القرارات.
وأشار إلى أن منظومة العمل هيأت حزمة من برامج وممكنات تدريب وتأهيل وتمويل وتوظيف أكثر من (60) ألف مواطن ومواطنة كمرحلة أولى في التوطين، للالتحاق بفرص العمل في القطاع الخاص.
وحول قرار توطين 12 قطاعاً في غضون خمسة أشهر أكد أن القرار الذي صدر كان يستهدف توطين منافذ البيع في (12) نشاطاً وليس توطين (12) قطاعاً، وهناك فرق كبير بين مفهوم توطين النشاط وتوطين منافذ البيع، لافتا إلى أن المدة الزمنية قد تكون قصيرة لكن الإعلان عنها كان منذ فترة طويلة وكافية.
وشدد على أن أن فكرة توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة ملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، ليست وليدة اليوم، بل إنها أتت نتيجة إدراك كبير ودراسات ومسوحات متعددة للقطاعات المختلفة في السوق.