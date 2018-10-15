جوازات القصيم تشهر بمواطن و3 مقيمين وتعاقبهم بالغرامة والسجن

شهرت المديرية العامة للجوازات في منطقة القصيم بمواطن و3 مقيمين، بعدما ضبطوا متلبسين، بمخالفات تمثلت في نقل متسللين ومجهولي الهوية، وتضمنت العقوبات السجن والغرامة المالية.
وشملت قائمة المخالفين إبراهيم يوسف القاسم، وأدين بنقل مجهولي الهوية، وعوقب بالغرامة 100 ألف ريال والسجن مدة 6 أشهر، كما شملت أنصاري حياة المالك، أدين بتهمة نقل متسلل، وعوقب بالغرامة 25 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والإدراج في قائمة المنع.
كما شملت غلام مانجور، أدين بنقل مجهول الهوية، وعوقب بالغرامة بـ 25 ألف ريال، والسجن 6 أشهر والإدراج في قائمة الممنوعين، وشملت محمد فيصل ميتا، ومخالفته ناقل مجهول الهوية، وعوقب بالغرامة 25 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر والإدراج في قائمة المنع.