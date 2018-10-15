إعلان الدفعة العاشرة من برنامج “سكني 2018” بأكثر من 34.5 ألف منتج

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية اليوم الإثنين الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” لعام 2018 الذي يستهدف توفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.
وبلغ عدد المنتجات المعلنة هذا اليوم 34.5 ألف منتج، توزعت على 11.7 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، و11.9 ألف أرض سكنية مجانية، و8300 قرض عقاري، و2.6 ألف وحدة جاهزة من السوق.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” للاطلاع على أسماء المستفيدين لهذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.
وبعد الإعلان عن هذه الدفعة، يتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم إعلانها منذ بداية العام الجاري أكثر من 314 ألف منتج سكني وتمويلي، بينما وصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 533 ألف منتج.
وفق “أخبار 24”.