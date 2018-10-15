وزير النقل لـ”أخبار24″: انخفاض عدد ضحايا الحوادث المرورية.. ونعمل على معالجة النقاط السوداء في الطرق

كشف وزير النقل الدكتور نبيل العامودي عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية المميتة إلى 18.5 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة بنهاية النصف الأول من العام 2018، بعد أن سجلت 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2015.
وقال العامودي لـ”أخبار 24” إن الوزارة تعمل على إعادة هندسة بعض المناطق الحرجة والنقاط السوداء التي تكثر بها الحوادث.
وأضاف أن الوزارة استثمرت 300 مليون ريال العام الماضي على طرق قائمة لرفع مستوى سلامتها، وستواصل الاستثمار في الطرق للهدف نفسه، لافتاً إلى وجود دعم كبير من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية لرفع مستوى السلامة على الطرق السعودية.
وأكمل أنه سيتم عقد اجتماع بعد يومين، ويتطلع أن تسفر جهود الوزارة عن انخفاض جديد في أعداد الحوادث المرورية.
وكان الوزير العامودي افتتح صباح اليوم الإثنين مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الرياض.
وأكد الوزير في تصريحه أن المؤتمر شهد تطوراً كبيراً هذا العام من جهة عدد المشاركين والعارضين والرعاة، منوهاً بما وجده من شراكات بين شركات سعودية وأخرى أجنبية للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة.
وأضاف أن هذا القطاع يعد بفرص استثمارية ضخمة، حيث يعمل القطاع الحكومي على تنظيم الخدمات اللوجيستية لجذب شركات القطاع الخاص للاستثمار فيه.