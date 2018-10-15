الليلة الخضراء أظهرت تلاحم الشعب والقيادة وألقمت الأفواه الناعقة حجراً

الخرج اليوم ـ عزيزة القعيضب
شهدت ليلة السادس من صفر الموافق للخامس عشر من أكتوبر 2018 حباً وولاء للوطن وقادته حيث شارك أبناء الوطن في الداخل والخارج في وسوم أطلقت تباعاً تأييداً لمواقف القيادة ورفض للتدخلات الخارجية والإتهامات المزيفة فكانت الليلة أشبه بليلة اليوم الوطني والتي تستحق أن يطلق عليها الليلة الخضراء .
شارك في الوسوم أبناء الوطن والجهات الحكومية وصرح عدد من العلماء بمضي الشعب في الإلتفاف حول قيادته دون الإلتفات للأبواق الناعقة التي تهدف لزعزعة الأمن وتأليب الرأي .
ولأنها المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين واليد البيضاء الممتدة بالعطاء شارك الأخوة في عدد من الدول في الوسوم مطلقين وسوماً مماثلة مؤيدة ومشجعة وتقف في صف المملكة العربية السعودية وقيادته وشعبه .