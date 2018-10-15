نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
عام > الليلة الخضراء أظهرت تلاحم الشعب والقيادة وألقمت الأفواه الناعقة حجراً
15/10/2018   12:09 م

الليلة الخضراء أظهرت تلاحم الشعب والقيادة وألقمت الأفواه الناعقة حجراً

+ = -
1028

 

 

الخرج اليوم ـ عزيزة القعيضب

شهدت ليلة السادس من صفر الموافق للخامس عشر من أكتوبر 2018 حباً وولاء للوطن وقادته حيث شارك أبناء الوطن في الداخل والخارج في وسوم أطلقت تباعاً تأييداً لمواقف القيادة ورفض للتدخلات الخارجية والإتهامات المزيفة فكانت الليلة أشبه بليلة اليوم الوطني والتي تستحق أن يطلق عليها الليلة الخضراء .

 

     

شارك في الوسوم أبناء الوطن والجهات الحكومية وصرح عدد من العلماء بمضي الشعب في الإلتفاف حول قيادته دون الإلتفات للأبواق الناعقة التي تهدف لزعزعة الأمن وتأليب الرأي .

 

   

ولأنها المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين واليد البيضاء الممتدة بالعطاء شارك الأخوة في عدد من الدول في الوسوم مطلقين وسوماً مماثلة مؤيدة ومشجعة وتقف في صف المملكة العربية السعودية وقيادته وشعبه .

 

 

الليلة الخضراء أظهرت تلاحم الشعب والقيادة وألقمت الأفواه الناعقة حجراً

عام
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007257.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.