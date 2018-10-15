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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. لاعبو البرازيل في نزهة برية بعد الانتهاء من التدريب استعداداً للأرجنتين
15/10/2018   10:27 ص

بالفيديو والصور.. لاعبو البرازيل في نزهة برية بعد الانتهاء من التدريب استعداداً للأرجنتين

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خرج لاعبو المنتخب البرازيلي في نزهة برية أمس (الأحد) بعد انتهاء تدريباتهم اليومية، استعداداً لملاقاة الأرجنتين في ختام مباريات بطولة “سوبر كلاسيكو”، غداً (الثلاثاء).

وأظهرت صور وفيديو جانباً من نزهة لاعبي منتخب السامبا؛ حيث تنوعت أنشطتهم ما بين لعب تنس الطاولة وكرة السلة وركوب العربات الصحراوية، فيما ظهر مدرب الفريق وعدد من اللاعبين مرتدين الزي الرسمي السعودي.

وسيواجه منتخب البرازيل غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين غداً على ملعب الجوهرة بجدة في ختام البطولة، وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز في مباراته الأولى على العراق برباعية نظيفة، فيما فاز منتخب البرازيل على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

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صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

بالفيديو والصور.. لاعبو البرازيل في نزهة برية بعد الانتهاء من التدريب استعداداً للأرجنتين

اخبار رياضية
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