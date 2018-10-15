بالفيديو.. طارق كيال: بيتزي لا يمتلك الشجاعة والثقة.. وكلامه إنشائي من أجل الاستهلاك الإعلامي

انتقد طارق كيال، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، مدرب الأخضر الأرجنتيني خوان بيتزي، مبيناً أنه لا يمتلك الشجاعة وليس لديه ثقة في نفسه.
وأوضح كيال في لقاء له ببرنامج “الوقت الأصلي” على القناة “السعودية الأولى”، أن حديث بيتزي قبل مباراة السعودية والعراق اليوم (الإثنين) كلام إنشائي من أجل الاستهلاك الإعلامي فقط، وحتى يجد مخرجاً إذا تعرض المنتخب للهزيمة.
وأضاف أن هذا النوع من المدربين ليس لديهم الشجاعة والإصرار، والمطلوب من المدرب أن يكون لديه ثقة في النفس ويبث في لاعبيه روح القوة والحماس، مشيراً إلى أن الأحاديث الصحفية قبل المباريات ليس لها فائدة، والأهم ما بعد المباريات.