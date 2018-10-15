بالفيديو.. السبهان: الأبواق التي تهاجم المملكة معروفة.. لم تستطِع النيل منها طوال عقود فانتهجت التدليس والافتراء

شدّد وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان على عمق دور المملكة في المنطقة، وقدرة قادتها على تكريس العقلانية والحكمة منذ أكثر من 100 عام لتجاوز جميع الأزمات.
وأكد السبهان أن الأبواق التي تهاجم المملكة معروفة، ولم تستطِع النيل من السعودية طوال حملاتها المعادية الممتدة عقودا من الزمن، ما دفعها إلى منهج آخر، وهو التدليس والكذب والافتراء ومحاولة إثارة الرأي العام، مشددا على أن كل ما حدث لن يؤدي إلى إركاع المملكة.
وأضاف، في لقاء مع “الإخبارية”، أن الحملة المسعورة التي تُشن على السعودية هدفها ليس إثارة الرأي العام فحسب، ولكن التأثير أيضا على سير التحقيقات -في قضية اختفاء جمال خاشقجي- قبل انتهائها.
وقال السبهان إن المملكة كانت أداة السلم والحل في كل الأمور والأزمات، ولولا وجودها ووجود قادتها لانحدرت المنطقة إلى مستويات أسوأ، وأن التأثير على الاقتصاد السعودي هو تأثير على الاقتصاد العالمي.