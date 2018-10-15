بالفيديو.. السلمي يدعو الشعب السعودي لعدم الانصياع للدعوات التي تستهدف وحدة البلاد

دعا عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي، الشعب السعودي بعدم الانصياع للدعوات المغرضة التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وقال الشيخ السلمي في حديثه لقناة “المجد”، إن الناس أصبح لديهم رغبة في معرفة الأخبار الكاذبة، وما أكثر أجهزة الاستخبارات اليوم التي تدلس المعلومات عبر وسائل الإعلام، مستشهداً بحديث الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله، بأنه لا توجد دولة منذ ألف عام حققت التوحيد ونبذت الشركيات أكثر من حكومة هذه البلاد.
وأكد أن أعداء الإسلام يريدون للُحمة الوطنية أن تنفك، ويريدون للترابط بين ولاة الأمر والمواطنين الزوال، داعياً مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى صد الهجمات التي يشنها الأعداء على البلاد، وعدم الاستجابة إلى الأطروحات التي تخالف الكتاب والسنة وما عليه ولاة الأمر.